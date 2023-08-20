استمرار حبس 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس 10 متهمين بسرقة محاسب بشركة مقاولات، بانتحال صفة ضباط شرطة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بقيام عدد 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته اكتشف سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته من داخل السيارة.

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، عاملًا بمصنع كرتون، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر "الميثامفتيامين" بمنطقة العمرانية.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 5786 لسنة 2023 جنايات العمرانية، أن المتهم "مروان. ا"، 18 عام، أن عامل بمصنع كرتون، أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخـدر "الميثامفتيامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.