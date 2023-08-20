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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

محكمة
محكمة

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. 

 

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بداية الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"). 

 

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بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 

في سياق آخر، كشفت تحقيقات نيابة المرج، الغموض حول العثور على جثة ربة منزل متوفاة داخل منزلها في منطقة المرج، وأشارت أنه لا توجد شبهة جنائية. 

 

وقال أهل المتوفاة إنهم لا يشتبهون في وفاة نجلتهم جنائيا مؤكدين أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة منعتها من الخروج أو الحديث مع الناس وحاولوا علاجها ولكنها لم تكن تستجيب، فيما كشفت مناظرة النيابة عن خلو الجثة من ثمة إصابات. 

 

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغ بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها.

 

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سارة أحمد تبلغ ٤٠ عاما، إثر تناولها عقاقير طبية وحقنة للتخلص من حياتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

 


من ناحية أخرى، قررت نيابة عين شمس، التصريح بدفن جثة شاب توفى، إثر وقوع حريق داخل مطعم مأكولات بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بنشوف حريق داخل مطعم مأكولات بمنطقة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتمكن من إخماد الحريق، حيث أنه أسفر عن مصرع شاب يدعي «أحمد فتحي» يبلغ من العمر ٢٤ عاما، توفى نتيجة تعرضه اختناق أثر وقوع حريق بالمطعم بمنطقة عين شمس.

 

في سياق متصل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

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