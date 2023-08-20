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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس أب وأبناؤه في واقعة اتهامهم بقتل شاب بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية، حبس أب وثلاثة من و3 أبنائه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر بقرية أبو برى بمركز أبو حماد، على إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين خال المجنى عليه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى، بوصول"محمود. م" 30 عاما، جثة هامدة، وبها جرح نافذ بالصدر، و"شعبان. ع" 40 عاما، مصابا بجرح بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

وبالفحص، تبين أن المجنى عليه تدخل لفض نزاع بين طرفي مشاجرة لم يكن شريكا فيها، فلقى مصرعه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة أحدها أب وثلاثة من أبنائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة والتجديد لهم في الموعد القانوني.

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