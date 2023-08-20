مياه الشرب تستجيب للوفد بشأن شكوى المواطنين من تلوث المياه بنايوس بالشرقية

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية" استغاثة لأهالي قرية بنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بتاريخ 1/8/2023، وذلك بشأن تلوث مياه الشرب وتغير لونها.

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالرد على الخبر المنشور بالموقع قائلة: " نتشرف بالرد على ما جاء بالشكوى بأننا نحيط سيادتكم علماً، أنه تم تسليم محطة الرفع للصرف الصحي بقرية بنايوس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ودخولها الخدمة وتم الانتهاء الجزئي لشبكة انحدار الصرف الصحي للقرية ودخولها الخدمة وجارِ استكمال باقي الفرعات المتبقية بالقرية".

وتابعت الهيئة: "أما فيما يخص تلوث مياه الشرب بقرية بنايوس فهي من اختصاص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حيث إنها الجهة المنوط بها أعمال التشغيل والصيانة".