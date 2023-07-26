استجابة للأهالي.. رأس غارب توجه بإصلاح كسر خط الصرف بعمارات أبو النصر

وجه اللواء ياسر حماية رئيس مدينة أس غارب، اليوم الأربعاء، شركة مياه الشرب والصرف الصحى براس غارب بسرعة اصلاح كسر فى خطوط الصرف الصحى بناء على شكوى المواطنين بمنطقة عمارات ابو النصر، وذلك لتوفير بيئة نظيفه للمواطنين .

وكلف ئيس مجلس المدينة إدارة النظافة بمعاونة الشركة، والتنسيق مع الادارة الصحية براس غارب بتفريغ خزانات المياه الخاملة وتطهيرها حماية للمواطنين من انتشار امراض الصيف وتكاثر يرقات البعوض.

ويهيب رئيس المدينة المواطنين بتغطية خزانات المياه خاصتهم لحماية الخزانات من التلوث وانتشار البعوض ويرقات البعوض للحد من انتشار الاوبئة والامراض .

وعقد حماية اليوم الاربعاء، لقاء المواطنين الدوري لمناقشة مشاكلهم وتلبية إحتياجاتهم .

وناقش حماية خلال اللقاء 27طلبا من الطلبات التي تنوعت ما بين تقنين وضع اليد بمنطقة السقالة، الحصول على وحدة سكنية، الحصول على رخصة كشك ، ورفض بناء دور ثانى بسبب اختلاف المساحة ، والموافقة على عرض مشغولات بالكورنيش ، وتعويضات العشوائيات ، والحصول على فرصة عمل، وبعض المشاكل التى تواجه الصيادين .

جاء ذلك بحضور مديرى ادارات الايرادات و لجنة الاسكان والشئون القانونية و الإدارة الهندسية وخدمة المواطنين براس غارب وتم الرد على جميع الطلبات وتحويلهم الى الادارات المختصة لاتحاذ جميع الاجراءات لحل تلك الطلبات فى ضوء اللوائح والقونين المنظمه .

رأس غارب