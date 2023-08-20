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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لجنة "معاشات" الصحفيين تبدأ الاحتفال الجماعي الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة غدًا

أيمن عبد المجيد رئيس
أيمن عبد المجيد رئيس لجنة المعاشات

تعلن لجنة المعاشات عن تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس، وذلك في تمام السابعة مساء غدًا الاثنين، على أن يكون ذلك تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

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وقال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، أن الاحتفال الجامعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف عبدالمجيد، الفاعلية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهر يوليو وشهر أغسطس، داعيًا كافة الاساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبدالمجيد الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.

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