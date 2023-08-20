قرار قضائي جديد ضد عصابة سرقة أصحاب المعاشات

أصدرت محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الأحد، قرار بتأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 28 أغسطس الجاري.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، وقاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

وفى سياق أخر أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

بداية الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").





بمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.