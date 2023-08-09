زيادة المعاشات ورفع الحد الأدني للأجور.. تفاصيل اجتماع مجلس الصحفيين اليوم

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، علىأن تطبق هذه الزيادة بدءاً من السنة المالية الحالية معاش شهر يوليو، وأن يتم صرفها فوراً مع معاش الشهر الحالي.

كما قرر مجلس النقابة زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كل المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقة من لجنة القيد القادمة.

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنى علىجميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية.