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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بشرى سارة عن عمرة المولد النبوي الشريف.. فيديو

عمرة
عمرة

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، تفاصيل عمرة المولد النبوي الشريف الذي يحل في نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن المصريين يحبون أداء العمرة بمناسبة المولد النبوي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار مثل العام الماضي، باستثناء تذكرة الطيران التي لم يتم تحديدها حتى الآن.

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وأوضح أن تكلفة العمرة تبدأ من 26 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي مدتها 12 يوما، وتصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه لـ 5 نجوم  ويكون هناك 4 أفراد في الغرفة.


ولفت إلى أن ضوابط العمرة مريحة جدا هذا العام، وهناك رعاية كاملة للمصريين الأولى بالرعاية إضافة إلى تسهيلات كبيرة من قبل وزارة السياحة.

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