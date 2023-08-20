وزير الزراعة يوجه بتعظيم الأصول والارتقاء بالأداء لتحقيق الأرباح

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماعات تم إعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديدِ، وتم اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.

طرح العديد من المشروعات

وأكد القصيرعلى أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.

وأضاف القصير، أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.

‎ووجه وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصا.

كما طالبهم برفع كفاءه اداره الاصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها، موجها بزيادة الاعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتامينات وغيرها.