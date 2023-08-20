عاجل
عمرة المولد النبوي 2023.. الموعد والأسعار
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القصير: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة

وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال الاجتماع

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح  العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال ترأس القصير اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إعتماد اللائحة  طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديدِ.

   كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.

txt

مصطفى بكري: لولا مشروعات الزراعة لكان الوضع سيئ (شاهد)

الحفاظ على المال العام

   وأضاف القصير، أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها، مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.

‎ووجه وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في  عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصا.

   كما طالب برفع كفاءه اداره الاصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها، موجها بزيادة الاعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتامينات وغيرها.

txt

الزراعة تكشف الحل لخفض سعر اللحوم (فيديو)

مواد متعلقة

مجلس جامعة الفيوم يوافق على تسجيل 17 رسالة ماجستير

السفيره هيفاء أبو غزالة: انضمام سلطنة عمان إضافة قوية لمنظومة حقوق الإنسان

جهود الدولة لحل أزمة البطالة (فيديو)

الحكومة توافق على اتفاقية صندوق النقد العرب والاتفاق الكندى لتعزيز الزراعة الذكية

متحف الأقصر ينظم المعرض الأثري "الزراعة في مصر القديمة"

الزراعة تنفذ برامج تدريبية لتوطين صناعة الحرير بمحافظات الصعيد