موعد وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تصدرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية محركات البحث خلال الساعات القليلة الأخيرة، خاصة مع اقتراب غلق باب التنسيق والذي من المقرر أن تنتهي أعماله اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساء على أن تعلن النتيجة خلال 72 ساعة وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد بالجامعات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد 48 ساعة من الانتهاء من التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد الانتهاء من إعدادها والإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق المرحلة الثانية من هنــــــا.

الضغط على خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

اختيار خدمة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

النقر على عرض نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تظهر بعدها بطاقة الترشيح موضح بها نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وجميع بيانات الطالب.

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مد فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للتقديم في الجامعات والمعاهد الحكومية لمدة يوم إضافي، على أن ينتهي التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 اليوم الأحد الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.