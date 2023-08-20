"أخطر نشالة بالقاهرة تعترف".. سرقت أموال المواطنين وأنفقتها على أهلي

حصلت "بوابة الوفد" على نص أعترافات أخطر نشالة بالقاهرة وقالت المتهمة إنها تستخدم التسول وسيلة لخداع الضحايا، حتى تتمكن من سرقة المواطنين بأسلوب النشل.

واضافت :عندما أتمكن من أحداث بلبلة في وسيلة المواصلات "بصوتي" أقوم بنشل محافظ النقود مرددة" سرقت حوالي 9 آلاف من المواطنين وأنفقتها جميعا على أهلي".. .

جهات التحقيق أمرت بحبس أخطر نشالة في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أعترافها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة والاحتكاك والتحرش في المواصلات العامة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر نشالة في القاهرة، بعد أن تم ضبطها في الأميرية بعد ارتكابها 11 واقعة سرقة بأسلوب المغافلة والاحتكاك والتحرش في المواصلات العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.