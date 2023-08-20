عاجل
حقيقة تعاقد الإسكان مع شركات وسيطة للحصول على وحدات سكنية
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: وفاة وإصابة شخصين جراء 77 هجومًا روسيًا على خيرسون

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأحد ، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب آخر جراء 77 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

 

txt

سفير الصين بموسكو: الناتو سبب الحرب الروسية الأوكرانية

txt

الجبوري: الحرب الروسية أثرت على إغاثة اللاجئين الفلسطينيين

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" خلال اليوم الماضي شن العدو 77 هجوما حيث أطلق 422 قذيفة هاون ومدفعية ودبابات وقاذيفات جراد وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية، منهم 14 قذيفة على مدينة خيرسون".

 

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في الإقليم ومنشأة بنية تحتية حيوية وأراض مصنع بخيرسون ،مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح.

مواد متعلقة

استئناف عرض ستوكمان على مسرح الغد.. الليلة

استقرار سعر الدينار الكويتي يوم الأحد في البنوك المصرية

الدفاع الروسية تُعلن صد جميع هجمات القوات الأوكرانية

القوات الروسية تقصف نيكوبول الأوكرانية وتُدمّر 15 منزلًا

أوكرانيا: 27 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الروسية تُحبط هجومًا بزورقين مسيرين على سفينة في البحر الأسود