حملة مرورية مكبرة تضبط 129 مركبة مخالفة وسحب 272 رخصة بالوادي الجديد

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين، قامت إدارة مرور الوادي الجديد، بتنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، باستكشاف ومعالجة المخالفات المرورية في المنطقة. وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص الدائم على حفظ سلامة المواطنين وحماية أرواحهم.

خلال الاسبوع الماضي، شهدت حملات إدارة مرور الوادي الجديد نجاحًا ملموسًا حيث تم ضبط 129 مركبة مخالفة. وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها وشملت قيادة المركبات بدون تصريح أو رخصة قانونية، وتجاوز السرعة المحددة، وعدم احترام إشارات المرور، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بسلوك قائدي المركبات على الطرق العامة.

كما تم حجز 78 متهم من سائقي المركبات غير المرخصة، وقد تم استدعاؤهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وفي إطار التصدي للمخالفات وفرض الانضباط المروري، تم سحب 272 رخصة قيادة.

تأتي هذه الحملات المرورية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي يولي أهمية بالغة للسلامة المرورية وضبط المخالفين. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة للطرق في المنطقة، والتي تعزز من رغبة الأشخاص في احترام قوانين المرور وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق.

إدارة مرور الوادي الجديد تستمر في تنفيذ حملاتها المرورية المستمرة بهدف تحقيق الانضباط المروري وحماية الأرواح. وتهيب بجميع السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والتعليمات المرورية، والامتناع عن ارتكاب المخالفات التي تضعف من السلامة المرورية وتهدد حياة المواطنين.

حملة مرورية مكبرة تضيط 129 مركبة مخالفة وسحب 272 رخصة بالوادي الجديد

حملة مرورية مكبرة تضيط 129 مركبة مخالفة وسحب 272 رخصة بالوادي الجديد

حملة مرورية مكبرة تضيط 129 مركبة مخالفة وسحب 272 رخصة بالوادي الجديد

حملة مرورية مكبرة تضيط 129 مركبة مخالفة وسحب 272 رخصة بالوادي الجديد