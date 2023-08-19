حبس عاطل مُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 60 طربة لمخدر الحشيش وزنهم 6 كيلو جرامات.

اقرا أيضاً: النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام





كما طلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دوائر اقسام الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالمخدرات.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات والضبط، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.