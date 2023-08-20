عاجل
كلب روبوت.. يعمل بالواي فاي وقابل للشحن وبيتعلم بسرعة "تفاصيل" بشرى لكل الأسر .. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية بشرى سارة.. لقاحات فعالة ضد متحور EG.5
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جهة باب المغاربة..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الاقصى
اقتحام المسجد الاقصى

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

طقوس تلمودية

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

txt

وزير فلسطيني: التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، والتنقل بحرية في باحاته.

يأتي ذلك في ظل صمت شديد من جانب المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ولايتخذ خطوات حقيقية، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

txt

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في القدس وجنين

 

مواد متعلقة

وزير فلسطيني: التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

البرلمان العربى يحذر من تداعيات مسيرة الأعلام غدا على الأوضاع في القدس

مرصد الأزهر يحدِّد سمات سفراء الأزهر ويحيي قضية القدس في نفوسهم