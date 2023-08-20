جهة باب المغاربة..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

قام عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

طقوس تلمودية

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، والتنقل بحرية في باحاته.

يأتي ذلك في ظل صمت شديد من جانب المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ولايتخذ خطوات حقيقية، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.