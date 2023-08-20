أسعار شرائح الكهرباء في مصر.. يعد محل اهتمام قطاع كبير من المصريين خاصة عقب اتخاذ مجلس الوزراء قرارًا تثبيت أسعار الكهرباء حتى مطلع يناير العام القادم، يأتي لك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يبدأ سعر الشريحة الأولى المنزلية من مستوى 48 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء 2023

تبدأ الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات 48 قرشًا

تبدأ الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات58 قرشًا

تبدأ الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات77 قرشًا

تبدأ الشريحة الرابعةمن 201 إلى 350 كيلووات 106 قروش

تبدأ الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات128 قرشًا

تبدأ االشريحة السادس من 651 إلى ألف كليووات140 قرشًا

تبدأ الشريحة السابعة صفر لأكثر من 1000 145 قرشا

أسعار شرائح الكهرباء التجاري

تبدأ الشريحة الأولى من صفر حتى 100 كيلووات وتبلغ قيمتها 65 قرشًا.

تبدأ الشريحة الثانية من صفر حتى 600 كيلووات وتبلغ قيمتها 140 قرشًا.

تبدأ الشريحة الثالثة من 601 حتى 1000 كيلووات وتبلغ قيمتها 155 قرشًا.

تبدأ الشريحة الرابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلووات وتبلغ قيمتها 160 قرشًا

وفي سياق آخر يبحث العديد من المواطنين عن كيفية التقديم على عداد الكهرباء الكودي إلكترونيًا، حيث أتاحت وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لمعرفة كيفية التقديم، وتمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب الاستهلاك، حيث تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.