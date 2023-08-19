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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير يُخفف الأعباء عن المواطنين

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين - أستاذ العلوم السياسية

 قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الحكومة بشأن تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة المُعتمدة، 6 أشهر أخرى حتى أول يناير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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 تثبيت أسعار الكهرباء: 

 وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تثبيت أسعار الكهرباء يأتي في إطار السياسات الاجتماعية "الإجراءات الاقتصادية" التي تتخذها الدولة المصرية من أجل التسهيل على المواطن في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة.

 مراعاة البعد الاجتماعي: 

 وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار يأتي لمراعاة البعد الاجتماعي واستجابة القيادة السياسية للعمل على التخفيف من وطأة زيادة الأسعار بقدر الإمكان عن المواطن، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تشعر بما يمر به المواطن من أزمات نتيجة الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية التي تُلقي بظلالها على العالم أجمع وتؤثر على الأسعار، على حد قوله.

 قرار مجلس الوزراء: 

 وقد وافق مجلس الوزراء الخميس الماضي، على استصدار قرار من وزير الكهرباء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة المُعتمدة، 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة البُعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسيرعلى المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

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