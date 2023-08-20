البابا فرنسيس يطالب بخفض الإنفاق العسكري من أجل الإنسانية

دعا البابا فرنسيس إلى خفض الإنفاق العسكري من أجل توفير المزيد من هذا الإنفاق لصالح الأغراض الإنسانية، مشيرًا إلى أن "مسؤوليتنا المساعدة في القضاء على الكراهية والعنف من قلوب البشر"، وفق روسيا اليوم.

وكتب البابا ذلك على منصة "إكس"، (تويتر سابقا): "دعونا نشجع على تنحية الأسلحة جانبا، وأن يكون هناك تخفيض في الإنفاق العسكري حتى يمكن توفير الاحتياجات الإنسانية، وحتى يتم تحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة".

وفي تصريحات سابقة له، قال البابا إن النزاع بين روسيا وأوكرانيا "مشكلة سياسية"، والسلام ممكن فقط من خلال الاتصال بينهما.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الضروري لتحقيق السلام أن تترك روسيا جميع الأراضي التي سيطرت عليها: "يمكن تحقيق السلام عندما تستطيع (روسيا وأوكرانيا) التحدث مع بعضهما البعض مباشرة أو عبر طرف ثالث".