من يقود الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة .. التفاصيل كاملة

قدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية.

وجاء قرار الاستقالة عقب حملة الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مجلس القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب تدهور أحوال النادي المادية وبالإضافة للأزمات الإدارية.

وتكشف بوابة الوفد عن نص اللائحة فيما يتعلق بأزمة الزمالك الحالية بعد استقالة المجلس بالكامل والحلول المقترحة للمرور من الأزمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ف منتصف العام المقبل.

لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك ..

نص اللائحة يؤكد أنه في حال استقالة المجلس يتم اللجوء لتشكيل لجنة ثلاثية لتولي مهمة إدارة شئون النادي خلال الفترة القبلة لحين انتخاب مجلس جديد وفقًا للائحة الاسترشادية وتتكون اللجنة من رئيس النشاط الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

وستكون اللجنة مكونة من إيهاب خضر المدير التنفيذي وأحمد إبراهيم المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي، مع الاستعانة بأي شخصية تراها اللجنة للمعاونة في إدارة شؤون القلعة البيضاء.

ويأتي نص اللائحة كالأتي: "إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي شئون النادي والدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ".

لجنة مشكلة من وزير الرياضة ..

في حال لم يتم اللجوء لقرار تشكيل لجنة ثلاثية سيتجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات الرسمية والتي ستكون على الأغلب في شهر يونيو عام 2024.