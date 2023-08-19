صورة.. خطاب استقالة مجلس الزمالك المرسل إلى وزير الرياضة

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطاب استقالته إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد قرارات الاستقالة الجماعية التي أعلن عنها الأعضاء خلال الساعات الماضية.

وشهد الخطاب الموجه لوزير الرياضة توقيع جميع أعضاء مجلس الإدارة بخلاف جمال عبد الحميد ولم يتم الكشف عن السبب.

استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك

أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالتهم بشكل جماعي من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أصدر بيانًا قبل قليل أعلن من خلاله استقالته من منصبه بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.