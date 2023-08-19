"ثقافتنا في إجازتنا".. رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد فعاليات قافلة اليوم الواحد برشيد

"ثقافتنا في إجازتنا" .. شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، قافلة اليوم الواحد الثقافية، التي نظمها فرع ثقافة البحيرة بمركز شباب رشيد، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية

قدمت فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني مجموعة متميزة من الأغاني الطربية والوطنية، وسط إقبال جماهيري وتفاعل كبير، ومنها "تحيا مصر، حبيبتي يا مصر، سيرة الحب وغيرها"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

أشاد رئيس الهيئة بالمستوى الفني المميز للفرقة وما تقدمه من فن راق، مؤكدا أن هيئة قصور الثقافة تحرص ببرامجها الفنية المقدمة للجمهور المصري بجميع المحافظات ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" على أن تقدم أنشطة تنمي الذائقة الفنية وتؤكد على الرسالة العظيمة والمقدرة للفن المصري الأصيل، مؤكدا اعتزازه بمدينة رشيد وأهلها ومكانتها التاريخية الكبيرة، وموجها شكره للزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ للفعاليات.

هذا وتفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة للأطفال ضمن برنامج القافلة في مجالات متنوعة ومنها مجسمات الفوم ورسم وتلوين وإكسسوارات الخرز والحلي بالاشتراك مع مكتبة مصر العامة بدمنهور والمكتبة المتنقلة.

.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر مهنا الدوميني رئيس مركز ومدينة رشيد، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة، والنائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية

فرق قصور الثقافة تتألق بمهرجان المانجو الثاني بالإسماعيلية

من ناحيته أخرى، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعروض فرقها الفنية بمهرجان المانجو الثاني بالإسماعيلية، الذي انطلق أمس الجمعة، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

بدأ المهرجان بديفيله بشارع محمد علي وقدمت خلاله الفرق التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عددا من أشهر رقصاتها الاستعراضية، حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، نوح الحمام، الضمة.

تلاها فرقة الشرقية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة من الراقصات على أنغام المزمار والفلكلور الشرقاوي منها السقايين، التحميلة، الحصان الشرقاوي وسط حضور وتفاعل كبير من جمهور الإسماعيلية.

كما قدمت فرقة التنورة القومية عرضا خاصا لجمهور المهرجان.

ثم انتقلت فعاليات المهرجان والفرق لتستكمل فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها على مسرح نادي الجولف، بينما تستكمل فرقتا الشرقية والتنورة التراثية عروضها من مسرح نمرة ٦.

حضر الفعاليات 27 سفيرا، والعديد من القيادات الثقافية منهم الدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وحضور جماهيري غفير من أهالي الإسماعيلية.