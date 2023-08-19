الهلال السعودي يتعاقد مع ميتروفيتش

أعلن نادي الهلال السعودي، منذ قليل التعاقد مع المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش قادما من فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الهلال في بيان رسمي أن عقد ألكسندر ميتروفيتش يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى يونيو 2026.

وكانت أخر صفقات الهلال في الميركاتو الحالي هي التعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني.

وتألَّق المغربي في حراسة عرين أسود الأطلس خلال مونديال قطر 2022، وقاد منتخب بلاده إلى احتلال المركز الرابع.

الهلال يعلن ضم نيمار

ونشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيدية يعلن من خلاله ضم نيمار، وقال اللاعب البرازيلي خلال فيدية تقديمه "انا هنا في السعودية.. أنا هلالي".

ولم يعلن النادي السعودي عن مدة العقد الذي وقع عليه نيمار دا سيلفا، وأكدت التقارير ان التوقيع سيكون على عقود لمدة 3 مواسم تنتهي في صيف 2026.