الاتحاد يضرب الطائي بثنائية ويستعيد صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على الطائي بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي.

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورنادو.

الهجوم: كريم بنزيما، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول الذي شهد إهدار الكثير من الفرص، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الأولى من عمر اللقاء ليكتفي الفريقان بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني تمكن فريق الاتحاد من تسجيل الهدف الأول في الطائي بالدقيقة 54 عن طريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد خدعة من لاعب الوسط إيجور كورنادو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة تمكن اللاعب صالح العمري من اقتناص الهدف الثاني ليحسم النقاط الثلاثة للنمور ويستعد الفريق صدارته لجدول الدوري.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري "روشن"، ليبحث عن الحفاظ عن لقبه خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه باللقب خلال الموسم المنصرم، بعد الصراع الشرس مع النصر.