التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الاتحاد والطائي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد والطائي الجارية الآن على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي.

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورنادو.

الهجوم: كريم بنزيما، رومارينهو، عبدالرزاق حمد الله.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول الذي شهد إهدار الكثير من الفرص، إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الأولى من عمر اللقاء ليكتفي الفريقان بالتعادل السلبي.

وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري "روشن"، ليبحث عن الحفاظ عن لقبه خلال الموسم الحالي، بعد تتويجه باللقب خلال الموسم المنصرم، بعد الصراع الشرس مع النصر.