روبي تريند نمبر وان بفستان البارون المثير|ارتدته نانسي قبلها وسعره مفاجأة (شاهد)

احتلت الفنانة روبي قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة بإطلالتها المثيرة للجدل التي تألقت بها خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في قصر البارون، ومزجت فيها بين الإثارة والجرأة.

روبي حديث الجمهور بعد إطلالتها في حفل قصر البارون

وكعادتها، أشعلت روبي مسرح البارون برقصاتها الإستعراضية التي تفاعل معها الجمهور، كما حرصت على مشاركة جمهورها بمجموعة من صور جلسة التصوير التي خضعت لها قبل إحياء الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

روبي

روبي من حفل البارون

خطفت روبي قلوب الجمهور بإطلالة ناعمة وجريئة، حيث ارتدت فستان قصير ومجسم باللون الفضي اللامع بتوقيع ALEXANDRE VAUTHIER، جاء بأكمام طويلة، وتصميم ضيق قصير عند الفخذ، ومزود بدربيهات عند منطقة البطن وفتحة V طويلة وجريئة عند الصدر، مما أبرز أنوثتها الطاغية وقوامها الرشيق الممشوق.

روبي

روبي تتألق بفستان مثير في حفل البارون سعره تخطى 60 ألف جنيه وتعيد ارتدائه بعد نانسي عجرم

وبعد البحث، تبين أن سعر فستان روبي يصل سعره إلى 2100 دولار، ما يعادل 65 ألف جنيه، كما لوحظ أن سبق وارتدته النجمة اللبنانية نانسي عجرم في إحدى حفلاتها الغنائية العام الماضي 2022.

روبي

فستان روبي ونانسي عجرم

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت روبي تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاته اللامعة المموجة تتدلى على كتفيها، كما وضعت مكياجاً صاخبًا، يرتكز على رسمة العيون الحادة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون النود اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

روبي

على صعيد آخر، تعيش روبي انتعاشة فنية في الوقت الحالي، حيث قدمت حتى الآن أغنيتين في موسم صيف 2023، حققتا نجاحًا ضخمًا منذ طرحهما، وهما "يا ليالي" مع المطرب أحمد سعد، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، كما قدمت مؤخرا أغنية "اضحك" مع النجم رامي صبري، وهي من كلمات عليم، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.

روبي

آخر أعمال روبي

وكانت آخر أعمال روبي الدرامية، دورها في مسلسل "حضرة العمدة" الذي خاضت به موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة نخبة مميزة من نجوم الدراما التليفزيونية، أبرزهم سميحة أيوب، وبسمة، ولطفى لبيب، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.