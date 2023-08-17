"اضحك" .. ديو غنائي جديد يجمع روبي ورامي صبري

يتعاون الفنان رامي صبري والنجمة روبي، خلال ديو غائي جديد بعنوان “اضحك”، ومن المقرر أن يطرح في الساعات المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب ومنصات الإستماع الشهيرة.

أغنية “اضحك” من كلمات عليم، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله وتسجيل أمير ناثان وجيتار أحمد حسين وأوكورديون وائل النجار ومن إخراج حسام الحسيني.

وكان رامي صبري، طرح آخيرًا أغنية “كعبك علي” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع جلال حمداوي.

كلمات أغنية كعبك علي رامي صبري

"سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى ".

أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

يذكر أن أحدث أعمال روبي، ديو غنائي جمعها بالفنان أحمد سعد، تحت عنوان “ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".