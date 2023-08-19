صفقات الدوري السعودي.. النصر يتصدر قائمة أكثر الأندية إستفادة بضم النجوم

تصدرت الأندية السعودية حديث الوسط الرياضي العالمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الميركاتو التاريخي الذي عقدته فرق الدوري السعودي بضم كوكبة من أفضل نجوم العالم لدوري روشن.

ونعرض في السطور التالية مدي إستفادة كل فريق حتي الأن بالصفقات العالمية التي تم إبرامها الفترة الأخيرة، وهل أحدثت فارق أمام الفرق صاحبة الصفقات المتوسطة أم أن شعاع النجوم لم يسطع بعد.

في البداية نستعرض اهم صفقات الأندية السعودية كالتالي:

نجح نادي النصر بجانب رونالدو في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني براتب سنوي 40 مليون يورو وذلك بعد ضم الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد تيليس براتب 7 ملايين إسترليني وفوفانا لاعب لانس الفرنسي وبروزوفيتشتش قادما من إنتر ميلان.

بينما نجح نادي الهلال كلا من روبن نيفيز من فريق ولفرهامبتون وكوليبالي من تشيلسي وخيسوس وسافيتش من لاتسيووالبرازيلي مالكوم فيلبي وأخيرا البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان والمغربي ياسين بونو من إشبيلية.

علي الجانب الأخر تعاقد نادي الأهلي مع كلا من ميندي حارس تشيلسي وفيرمينو لاعب ليفربول السابق ورياض محرز قادما من نادي مانشستر سيتي والان سان ماكسيمين لاعب نيوكاسيل الإنجليزي وفرانك كيسي.

فيما تعاقد فريق اتحاد جدة مع الفرنسي نجولو كانتي من تشيلسي وكريم بنزيما وجوتا والبرازيلي فابينيو.

النصر يتصدر الأندية الأكثر إستفادة بالصفقات العالمية

يتصدر فريق النصر السعودي قائمة أكثر الفرق إستفادة بالتعاقد مع نجوم من العيار الثقيل، حيث يأتي الإنجاز الأبرز بتحقيق البطولة العربية للأندية، والتي حسمها بقيادة الرباعي رونالدو وساديو ماني وفوفنا وبروزوفيتش.

أما علي صعيد الدوري فسقط النصر في أول مباراتين بالدوري السعودي، بعدما خسر أمام الاتفاق في الجولة الأولي بهدفين لهدف، بينما خسر مساء أمس الجمعة من التعاون بهدفين دون رد.

علي الجانب الأخر ظهرت صفقات كل من الهلال السعودي والأهلي بشكل جيد في قيادة الفريق لتحقيق أول إنتصار بالجولة الأولي من الدوري السعودي.

حيث تمكن الهلال بقيادة نيفيز ومالكوم من الوصول إلي نهائي البطولة العربية التي خسرها من النصر بصعوبة، كما سجل مالكوم الوافد الجديد للهلال ثلاثية "هاتريك" في أول ظهور له بالجولة الأولي بالدوري في فوز الهلال علي أبها بثلاثة أهداف لهدف.

كما كشر فريق أهلي جده عن أنيابه مبكرًا بفضل صفقاته العالمية، حيث أبهر الجميع في أولي مباريات الدوري السعودي بالفوز بثلاثية سجلها البرازيلي فيرمينو، كما فاز بثلاثية اخري في الجولة الثانية أمام الخليج في المباراة التي تألق فيها الجزائري رياض محرز الوافد الجديد.

بينما لا خلاف علي صفقات اتحاد جدة الذي يضم أحد أفضل مهاجمي العالم كريم بنزيما، حيث تفوق في الجولة الاولي علي فريق الرائد وحقق لافوز بثلاثية نظيفة، وتنتظره مباراة قوية مساء اليوم السبت مع نظيره الطائي.