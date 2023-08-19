وداعًا كلوشة.. كيف تنبأ مطرب المهرجانات بوفاته|سبب موته المفاجئ

احتل مؤدي المهرجانات الراحل كلوشة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور ساعات على وفاته المفاجئة التي أفجعت جمهوره وزملاؤه المقربون في الوسط الفني، خصوصًا أنه لم يُعاني من أي أمراض قبل رحيله، ولكنه توفى إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كلوشة تنبأ بوفاته قبل عام: "شكلي هبقى من الأموات"

زادت صدمة جمهور كلوشة بعد وفاته، عقب اكتشافهم منشور قديم له يعود إلى شهر أغسطس العام الماضي 2022، والذي تنبأ فيه بموته، مما أثار حزن الكثيرين معبرين عن دهشتهم وداعيين له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال.

كلوشة

وكان كلوشة قد تنبأ بموعد اقتراب وفاته منذ عام مضى، بالتحديد في 18 أغسطس 2022، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، إذ قام بنشر صورته وأرفقها بتعليق قائلًا: "شكلي فضلي شوية وهبقى من الأموات"، الأمر الذي هز قلوب رواد السوشيال ميديا مشيرين إلى أن قلبه كان يشعر باقتراب رحيله.

كلوشة

فيجو الدخلاوي ينعي وفاة كلوشة برسالة مؤثرة: “أخويا مات يا جدعان”

حرص عدد كبير من مطرب المهرجانات على نعي صديقهم الراحل كلوشة ببالغ الحزن والأسى، من خلال رسائل قصيرة مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فكان أبرزهم منتج أغاني المهرجانات فيجو الدخلاوي الذي أعلن خبر وفاة كلوشة، إذ شارك متابعيه صورة تجمعهما، وأرفقها بتعليق مؤثر أعرب خلاله عن حزنه الشديد لفقدانه، قائلًا: "أخويا مات يا جدعان، كلوشة مات ادعوا له بالله عليكم بالرحمة والمغفرة".

كلوشة وفيجو الدخلاوي

حمو بيكا ينعي وفاة كلوشة: “وجعت قلوبنا عليك يا ابني أقسم بالله”

كما أعرب حمو بيكا عن حزنه الشديد لوفاة صديقه مؤدي المهرجات كلوشة، من خلال شارك جمهوره صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وأرفقها بتعليق: "صدمة كبيرة علينا كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعت قلوبنا عليك يا ابني أقسم بالله، الله يرحمك يا كلوشة".

كلوشة

آخر أغاني كلوشة قبل وفاته بأيام:

وكانت آخر أعمال مؤدي المهرجانات كلوشة قبل رحيله بعدة أيام، طرح أحدث أعماله الغنائية "عاصمة جهنم"، بالتعاون مع مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، وتوزيع فيجو الدخلاوي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلوشة

وفاة المطرب أحمد الشوكي:

على صعيد آخر، رحل عن عالمنا بنفس اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، المطرب الشعبي أحمد الشوكي، إذ أعلن مدير أعماله خبر وفاته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "البقاء لله، أخويا الفنان أحمد الشوكي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".