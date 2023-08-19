بدء فرز الأصوات في انتخابات نادي الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الإسماعيلي، عن غلق صناديق الاقتراع وعمليات التصويت بانتخابات اختيار مجلس إدارة النادى، وبدء عمليات فرز الأصوات، والتي تجرى في مقر اللجنة الانتخابية بحديقة رضا الواقعة، بشارع رضا بوسط مدينة الإسماعيلية.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للدراويش خلال الانتخابات التي تقام الآن على ملعب الإسماعيلية وحديقة رضا، كما توافد أعضاء الجمعية العمومية للتصويت فى انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الإسماعيلي



وتقدم الكثير من الأسماء على الترشح فى انتخابات نادي الإسماعيلي من أجل العودة للطريق الصحيح ووجود مجلس إدارة جديد، لحل الأزمات التي يعاني منها النادي خلال السنوات الماضية.

وتقدم على منصب رئاسة نادي الإسماعيلي كل من نصر أبو الحسن والذي كان رئيس للنادي من قبل بجانب علي غيط وسليمان أبو عريضة بينما يتنافس عدد كبير على منصب النائب وآخرين على العضوية فوق وتحت السن.