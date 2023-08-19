أسطول «إيركايرو» يصل إلى ٦٠ طائرة بحلول عام ٢٠٢٧

من ٧ طائرات فى عام ٢٠٢٠

حسين شريف: نقلة نوعية تشهدها «إيركايرو» فى الترددات والرحلات اليومية وزيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط

فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى باستمرار خطة التطوير التى تنتهجها وزارة الطيران لدعم مشاركة شركات الطيران المصرية فى حركة السفر والسياحة إلى مصر، صرح حسين شريف رئيس شركة «إيركايرو» إحدى الشركات التابعة للوزارة بأن أسطولها الجوى سيصل إلى ٦٠ طائرة بحلول عام ٢٠٢٧.

وتسلمت الشركة الطائرة إيرباص A320neo الثالثة عشرة فى أسطول شركة «إيركايرو».. وهى الطائرة الأولى فى المرحلة الثانية من خطة عمل «إيركايرو» التى ترفع أسطول «إيركايرو» من 30 إلى 60 طائرة.

هذا وقد تسلمت الشركة الطائرة الـ٣٠ بنهاية شهر مارس الماضى وطائرتها الـ20 من طراز الإيرباص A320 فى مطلع شهر مارس الماضى، وتسلمت طائرة أخرى من نفس الطراز بنهاية مارس بالإضافة إلى طائراتها من طراز E190 وطراز ATR72-600.

وأضاف «شريف» أن الشركة تنتهج خطة طموحة لدعم أسطولها الجوى والتوسع فى شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحى المصرية بدول العالم وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطى معظم المدن العالمية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة السياحة إلى مصر خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أنه من المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة حيث كان يبلغ أسطول الشركة 7 طائرات فى عام 2020، مؤكدًا أن شركة إيركايرو ستشهد نقلة نوعية من حيث عدد الترددات والرحلات اليومية وزيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط.