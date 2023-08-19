قصر ثقافة أسيوط يواصل فعاليات ورش التفصيل والخياطة

أقام قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان، ورش تفصيل وخياطة تحت إشراف المصممة العالمية نجلاء محمود. تضمنت الورش شرحًا مفصلًا للخياطة والتفصيل، حيث قدمت نجلاء محمود تعليمات متخصصة للمشاركين حول بدايات التفصيل وطرق استخدام أدوات الخياطة الأساسية.

وتناولت المصممة العالمية أهمية الخياطة، وشرحت بالتفصيل عن أدوات الخياطة المطلوبة وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

وقامت بتقديم دورة فعلية لقص الباترون وتنفيذ فستان وملاية سرير، من خلال توضيح الخطوات الأساسية للتفصيل والخياطة.

جدير بالذكر أن هذه الورش تأتي في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وقد قام القصر بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، التي تهدف إلى توفير بيئة تثقيفية وترفيهية للجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية. وتشمل هذه الفعاليات باقة متنوعة من الفنون والأنشطة الثقافية، بهدف تعزيز ثقافة المجتمع وتطوير المهارات الفنية لدى المشاركين.

من جانبه، أعرب ضياء مكاوي، رئيس قصر ثقافة أسيوط، عن سعادته بنجاح الورش واستفادة المشاركين من المهارات والمعرفة التي تم تقديمها. كما أعرب عن شكره وتقديره للمصممة العالمية نجلاء محمود على تواجدها وتعاونها في تقديم هذه الورشات.

يعتبر قصر ثقافة أسيوط من أبرز المراكز الثقافية في المنطقة، حيث يسعى باستمرار إلى إثراء المشهد الثقافي وتقديم فعاليات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع المحلي. ومن المتوقع أن يستمر القصر في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز التواصل الثقافي وتطوير المواهب في المنطقة.

ورش التفصيل والخياطة تواصل فعالياتها بقصر ثقافة أسيوط