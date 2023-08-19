أقام بيت ثقافة أبنوب بمحافظة أسيوط، محاضرة تثقيفية بعنوان "التكنولوجيا وتنمية النشاط التفاعلي لذوي الاحتياجات الخاصة"، بالتعاون مع إدارة أبنوب التعليمية، برئاسة الدكتور أحمد حسانين ومدرسة سوالم أبنوب للتربية الخاصة برئاسة حلمي محمد.

وتقدمت هذه المحاضرة من قبل إيمان محيى الدين أحمد، مسؤولة الدمج بإدارة أبنوب التعليمية.

وتطرقت إيمان في المحاضرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام الدولة بهم من خلال إنشاء مدارس خاصة بهم ودمجهم في التعليم العام، وتحسين مهاراتهم. كما أشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عاملاً مساعدًا لهم في تحديهم لتلك الإعاقات.

وأوضحت إيمان أن هناك أنواعًا متعددة من التكنولوجيا المستخدمة في تطوير نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة. من بين تلك التكنولوجيا الأجهزة التي تستخدم للمشاركة في الأنشطة وتعزيز التعليم، وتحسين التواصل والسمع. وتشمل أيضًا لوحات الاتصال الإلكترونية وأجهزة تتبع العين وأجهزة السمع والكراسي المتحركة الحديثة.

وأكدت إيمان، على فوائد تلك الأجهزة بالتفصيل، حيث أنها تساعد في زيادة القدرة على التعبير وتعزيز الثقة بالنفس لدى ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي مبادرة هذه المحاضرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل. حيث تهدف إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

يأتي تنظيم فعاليات ثقافية وفنية من هذا النوع لهدفيْن رئيسييْن. الأول هو تعزيز ثقافة التربية الخاصة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، والثاني هو توفير فرص تعلم جديدة وترفيهية للجمهور في فترة الإجازة الصيفية.

يعتبر بيت ثقافة أبنوب، برئاسة محمود عبد الرؤوف الجيار، من الجهات المهمة في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في المجتمع المحلي. وتعكس هذه المحاضرة التزام البيت بتطوير ثقافة التعليم الخاص وتثقيف الجمهور عن ذوي الاحتياجات الخاصة ودور التكنولوجيا في تنمية مهاراتهم.

يشار إلى أن هذه المحاضرة تعد فعالية هامة تسهم في رفع الوعي وتعزيز التفاعل مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

ثقافة ابنوب تناقش التكنولوجيا الحديثة وأثرها في دعم ذوي الهمم

ثقافة ابنوب تناقش التكنولوجيا الحديثة وأثرها في دعم ذوي الهمم

ثقافة ابنوب تناقش التكنولوجيا الحديثة وأثرها في دعم ذوي الهمم

ثقافة ابنوب تناقش التكنولوجيا الحديثة وأثرها في دعم ذوي الهمم

ثقافة ابنوب تناقش التكنولوجيا الحديثة وأثرها في دعم ذوي الهمم