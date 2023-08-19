طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا.. في نقاط

حالة من الهلع والخوف والفزع انتابت الكثير من سكان العالم، مع انتشرت حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًّا، وأصيب العالم بصدمة كبيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين.

روشتة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ظهور سلالة جديدة من المتحور أوميكرون يطلق عليها حاليًّا EG.5، وظهور حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد في الكثير من دول العالم.

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ومخاوف كبيرة يشعر بها المواطنون في دول العالم خلال الفترةالأخيرة، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، كما أن الكثير من دول العالم بدأت في الإعلان عن أعداد الإصابة بالمتحور الجديد.

وقدم استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، اليوم السبت، روشتة للوقاية من متحور كورونا الجديد، موضحًا أن متحور كورونا الجديد لم يصل مصر، وما يشعر به البعض في هذه الفترة لا يتخطى كونه أمراض تنفسيه ونزلات برد.

قال أمجد الحداد، أن ما يعاني منها المواطنين خلال الفترة الحالية وتنتشر بكثرة هي أمراض تنفسيه وتعتاد الحدوث في شهري أغسطس وسبتمبر، بسبب تغير المناخ، مشددًا على أنه لا يمكن تمييز نزلات البرد عن متحور كورونا، إذ تعتبر أعراضه بسيطة وحتى الآن لم يظهر في مصر، ويمكن تقوية المناعة لمواجهة هذا المتحور وغيره، خاصة مرضى الجيوب الأنفية والصدر والقلب وضعيفي المناعة.

طرق الوقاية من متحور فيروس كورونا:

1ـ الغذاء الصحي

2ـ شرب سوائل بكثرة

3ـ البروتين المتوازن

4ـ تناول أطعمة تحتوى على عنصر فيتامين سي

5ـ تقليل السكر والملح والدسم

6ـ تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي