عاجل
طرد أليستر لاعب ليفربول في مباراة بورنموث محمد صلاح يفك عقدته في الدوري الإنجليزي
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هل تختلف أعراض متحور إيريس الجديد عن المتحورات السابقة؟.. الصحة تحسم الأمر

أعراض متحور كورونا
أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

أكد خبراء الصحة أنه حتى الآن لا توجد أدلة تشير إلى أن متحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس"، يسبب أية أعراض مختلفة عن تلك التي يسببها أي متحور آخر من متحورات فيروس كورونا السابقة.

txt

الصحة تتابع أعراض متحور كورونا الجديد “إيريس” عن كسب

أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

ووفقًا لما ذكره موقع BBC البريطاني، ظهر متحور إيريس لأول مرة في ألمانيا، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية.

أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

وتشمل أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس": (الحمى، والسعال المستمر، وتغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم، والشعور بالتعب والإنهاك، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق)

وحسبما أوصى مسئولو وكالة الأمن الصحي، كما هو الحال بالنسبة لمتحورات كورونا الأخرى، تظل احتمالات الإصابة بمرض شديد أعلى نسبة لدى كبار السن أو الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية كامنة، وبجميع الأحوال لا يزال اللقاح هو أفضل وسيلة دفاعية ضد موجات متحورات ومتغيرات كورونا. 

وبدورها، أوضحت منظمة الصحة العالمية إنها تواصل تقييم تأثير المتحورات على أداء اللقاحات للمساعدة حين اتخاذ القرارات بشأن تحديثات تركيبة اللقاح.

وفي هذا الصدد، يوصي خبراء الصحة بإتباع هذه النصائح لتقليل فرص الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس".

1- غسل اليدين بانتظام.

2- الابتعاد عن الآخرين، وخاصًة في حال معاناتك من أعراض أمراض الجهاز التنفسي.

3- التعقيم بالكحول 

4- ارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة.

مواد متعلقة

الصحة تتابع أعراض متحور كورونا الجديد “إيريس” عن كسب

ألمانيا تُسلّم منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" إلى أوكرانيا

ارتدوا الكمامة فورًا.. خبراء الصحة يدقون ناقوس الخطر بسبب متحور إيريس الجديد

«إيريس» يهاجم العالم.. و«الصحة»: مستعدون لمتحور «كورونا» الجديد

5 إجراءات وقائية للحماية من الإصابة بالمتحور إيريس