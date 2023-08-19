هل تختلف أعراض متحور إيريس الجديد عن المتحورات السابقة؟.. الصحة تحسم الأمر

أكد خبراء الصحة أنه حتى الآن لا توجد أدلة تشير إلى أن متحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس"، يسبب أية أعراض مختلفة عن تلك التي يسببها أي متحور آخر من متحورات فيروس كورونا السابقة.

أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

ووفقًا لما ذكره موقع BBC البريطاني، ظهر متحور إيريس لأول مرة في ألمانيا، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية.

أعراض متحور كورونا الجديد EG.5 "إيريس"

وتشمل أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس": (الحمى، والسعال المستمر، وتغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم، والشعور بالتعب والإنهاك، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق)

وحسبما أوصى مسئولو وكالة الأمن الصحي، كما هو الحال بالنسبة لمتحورات كورونا الأخرى، تظل احتمالات الإصابة بمرض شديد أعلى نسبة لدى كبار السن أو الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية كامنة، وبجميع الأحوال لا يزال اللقاح هو أفضل وسيلة دفاعية ضد موجات متحورات ومتغيرات كورونا.

وبدورها، أوضحت منظمة الصحة العالمية إنها تواصل تقييم تأثير المتحورات على أداء اللقاحات للمساعدة حين اتخاذ القرارات بشأن تحديثات تركيبة اللقاح.

وفي هذا الصدد، يوصي خبراء الصحة بإتباع هذه النصائح لتقليل فرص الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 والمعروف بـ "إيريس".

1- غسل اليدين بانتظام.

2- الابتعاد عن الآخرين، وخاصًة في حال معاناتك من أعراض أمراض الجهاز التنفسي.

3- التعقيم بالكحول

4- ارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة.