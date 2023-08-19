صيف شبابنا والدوريات الثقافية بمراكز شباب الوادى الجديد

نفذت إدارة شباب الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد دوري ثقافي للشباب، شاركت به مراكز شباب متعددة، وشملت المراكز المشاركة في الدوري مركز شباب المعصرة، العوينة، الهنداو، المدينة، الفتح، الشيخ، والمعصرة وأسمنت والشيخ مفتاح، وقد بلغ عدد المشاركين في هذا الدوري 55 مشتركًا، وذلك كجزء من خطة المركز لشهر أغسطس 2023.

من ناحيته، أشار بهاء شوقي، مدير عام المديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إلى أن الهدف من تنظيم هذا الدوري الثقافي هو غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي بين الشباب، ونشر الوعي الثقافي بينهم، والاهتمام بالشباب الموهوبين، والعمل على رفع مستوى مهاراتهم واستثمار وقت فراغهم في بعض الأنشطة الثقافية.

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أبدى دعمه الكامل للفعاليات التي تعزز المشاركة والتفاعل الثقافي لدى الشباب، كما تمت إشراف هذا الدوري الثقافي من قبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والذي أكد أهمية تنظيم هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير قدرات ومواهب الشباب في المحافظة.

تعكس هذه الفعالية التزام إدارة شباب الداخلة بتنفيذ برامج ثقافية تهدف إلى تطوير المجتمع وإشاعة روح المشاركة والابتكار بين الشباب، ويجب أن نؤكد أهمية مثل هذه الأنشطة في خلق جيل واعٍ ومثقف قادر على المشاركة الإيجابية في بناء المستقبل.

صيف شباىنا والدوريات الثقافية بمراكز شباب الوادى الجديد

صيف شباىنا والدوريات الثقافية بمراكز شباب الوادى الجديد

صيف شباىنا والدوريات الثقافية بمراكز شباب الوادى الجديد

صيف شباىنا والدوريات الثقافية بمراكز شباب الوادى الجديد