اقرأ غدًا بالوفد.. توصيات مهمة للحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد، في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "توصيات مهمة للحوار الوطني".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

توصيات مهمة للحوار الوطني

3 آراء حول نظام الانتخابات البرلمانية

زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لارتفاع الكثافة السكانية

تعديل قانون الولاية على المال وتكون الأم في المرتبة التالية للأب

تجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير

السماح للمجتمع المدني بالاشتراك في العملية التعليمية

تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

إنشاء قطاع متخصص في الحرف التراثية بوزارة الثقافة

د. وجدي زين الدين يكتب: وعد "الحوار" فأوفى

عفو رئاسي عن 30 محكومًا عليهم بينهم أحمد دومة

الوفد يرحب بالقرار.. د.عبدالسند يمامة يدعو للإفراج عن جميع سجناء الرأي

"السيسي": خطة طموحة للقضاء على الأزمة الاقتصادية