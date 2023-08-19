تحذير للنساء.. تناول علبة من المشروبات الغازية يسبب الوفاة في هذه الحالة

فجرت دراسة أمريكية حديثة كارثة صحية تتعلق بتناول المشروبات الغازية، مشيرة إلى أن شرب النساء علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 %.

أضرار المشروبات الغازية المحلاة على النساء

ووفقًا لما ذكره موقع "بولد سكاي" الطبي، خلصت نتائج الدراسة بعد متابعة مجموعة من النساء فوق سن الخمسين لأكثر من 20 عامًا، إلى أن النساء اللائي يشربن علبة مشروب غازي محلاة واحدة فقط يوميًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

أضرار المشروبات الغازية المحلاة على النساء

وبحسب الدراسة، كانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة بنسبة 85 % للإصابة بسرطان الكبد، في حين كانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68 %، مقارنة بمن يشربن ذات المشروب 3 مرات أو أقل في الشهر.

كما أثبتت الدراسة أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد بلغت 18 لكل 100 ألف امرأة ممن تناولن مشروبًا سكريًا واحدًا أو أكثر يوميًا، وعلى الرغم من أن تلك الدراسة لم تكن قادرة على تحديد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد، فإن بعض المسارات المحتملة لتلك العلاقة تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد.