تسبب سرطان الكبد.. الصحة تحذر من الاسبارتام| الحد الموصي للاستهلاك

صنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن مادة «الأسبارتام»، المستخدمة في صناعة الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية، على أنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها قالت في الوقت نفسه آمنة للناس إذا استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به وهو 50 مجم/كجم.

وأفادت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن وجود صلة محتملة بين مادة الأسبارتام ونوع من سرطان الكبد يسمى سرطان الخلايا الكبدية، بعد مراجعة ثلاث دراسات بشرية علمية كبيرة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، فحصت المشروبات المحلاة اصطناعيًا.

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كل ما تريد معرفته عن مادة الأسبارتام:

الأسبارتام هو مُحلي غير مغذي، مما يعني أنه يحتوي على كمية ضئيلة للغاية أو صفر من الكربوهيدرات ولا يزود الجسم بالطاقة أو السعرات الحرارية، كما يفعل السكر ومع ذلك، على عكس بعض المحليات الاصطناعية التي تفرز من الجسم من دون تغيير تقريبًا، يتم استقلاب الأسبارتام ويحتوي على حوالي 4 سعرات حرارية لكل جرام، وهو واحد من ستة محليات غير مغذية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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هل الأسبارتام جيد للصحة؟

وجد عدد من الدراسات ارتباطًا بين المحليات الاصطناعية وقضايا صحية مختلفة، مثل الصداع النصفي والاكتئاب وأمراض القلب والقضايا المعرفية والسلوكية والنمائية، وتطور الخرف والسكري والسرطان.

ومع ذلك، فإن لجنة الخبراء المعنية بالمضافات الغذائية، وهى لجنة استشارية مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، خلصت في عام 2013 إلى عدم وجود دليل مقنع من الدراسات التجريبية أو الحيوانية أو البشرية على أن الأسبارتام له آثار ضارة بعد الابتلاع - طالما كانت المستويات ضمن المدخول اليومي المقبول وهو 40 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

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وقال الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الغذاء بمنظمة الصحة العالمية، في إفادة إخبارية، إنه تم التوصل إلى نفس النتيجة في مراجعة حديثة لمزيد من الدراسات الحالية، والتي أظهرت جميعها نتائج متضاربة حول الآثار السامة المحتملة للأسبارتام.

في الولايات المتحدة، حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مستوى مقبولًا يوميًا من استخدام الأسبارتام عند 50 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم (1 كيلوغرام يساوي 2.2 رطل) وقالت إن جميع المحليات الستة المعتمدة آمنة طالما يتم استخدامها باعتدال.