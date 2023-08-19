شهادة ضمان لمسجدين في أسيوط والوادي الجديد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات دينية متميزة للمواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، مسجدين جديدين في محافظتي أسيوط والوادي الجديد.

مسجد البقلي

الأول هو مسجد البقلي في مدينة أسيوط. يعتبر هذا المسجد هدية كريمة من جانب الوزارة لأهالي المدينة، وهو يحمل اسم البقلي تيمنًا برائد العمل التطوعي والخيري بالمحافظة. يتميز المسجد بتصميمه العصري والفخم، حيث تم تجهيزه بكافة التجهيزات والخدمات اللازمة للمصلين.

مسجد التواب الرحيم

أما الثاني فهو مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) في مدينة الداخلة بالوادي الجديد. يعتبر هذا المسجد من المعالم الدينية البارزة في المحافظة، ويشتهر بقدرته على استيعاب عدد كبير من المصلين. يتميز المسجد بمعماره الرائع والفسيح، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والتجهيزات الدينية.

ومن الملاحظ أن المسجدين حصلا على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى فئة (أ). هذا يعكس الالتزام والجودة العالية في تقديم الخدمات الدينية للمصلين في تلك المناطق.

تطوير وتحديث

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وزارة الأوقاف في تطوير وتحديث المساجد وتحسين جودة الخدمات الدينية المقدمة للمواطنين. وتهدف أيضًا إلى تعزيز قيم التسامح والوئام بين أفراد المجتمع.

من جانب آخر، أعرب الأهالي في كل من أسيوط والوادي الجديد عن سعادتهم البالغة بهاتين المبادرتين الرائعتين، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الأوقاف على حسن اهتمامها بتلك المناطق وتوفير الرعاية الدينية الكاملة للمصلين.

من المتوقع أن يسهم افتتاح هاتين المسجدين الجديدتين في تعزيز الروحانية والوحدة بين أفراد المجتمعات المحلية، وذلك من خلال توفير مرافق دينية مريحة ومتطورة للجميع. كما ستقدم هذه المساجد الجديدة فرصًا إضافية للمصلين للتفاعل والانخراط في الأنشطة الشبابية والثقافية التي تعمل على بناء قدراتهم وتعزيز قيم الأخوة والتعاون بينهم.

باستثمار الوقت والموارد في تطوير المساجد في مختلف أنحاء البلاد، تأكد الوزارة من أن الجميع يحظى بفرصة الوصول إلى خدمات دينية عالية الجودة والمستوى. كما توفر الوزارة الدعم والإرشاد للمصلين بغية تعزيز فهمهم للدين الإسلامي وتعزيز القيم والمبادئ الدينية السامية.