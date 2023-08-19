السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اعتقال امرأة أوكرانية بتهمة التجسس لصالح نظام كييف

جيش أوكرانيا
جيش أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألقى القبض على امرأة أوكرانية، جمعت ونقلت معلومات حول مواقع قوات الدفاع الشعبي في لوجانسك والقوات المسلحة الروسية إلى نظام كييف.

هدفها كان مساعدة جيش كييف

وقال جهاز الأمن الفيدرالي، إنه أوقف أنشطة غير قانونية لمواطنة من أوكرانيا تعيش في لوجانسك الشعبية، تجمع معلومات حول مواقع العسكريين والمعدات القتالية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لوجانسك والقوات المسلحة الروسية.

وأشار إلى أن هدفها كان مساعدة جيش كييف، الذي نقل هذه المعلومات إلى دولة أجنبية لاستخدامها لضرب أمن روسيا.

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