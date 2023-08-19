محمد صلاح يكتب تاريخ جديد مع ليفربول في مباراة بورنموث

حقق الفرعون المصري محمد صلاح رقمًا مميزًا خلال مباراة ليفربول وبورنموث في المباراة الجارية الآن على ملعب آنفيلد في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز .

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ذكرت شبكه أوبتا للإحصائيات مساء اليوم السبت إحصائيه عن محمد صلاح في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي ، ساهم محمد صلاح في الهدف رقم 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز (140 هدفًا، 60 تمريرة حاسمة)، هو اللاعب الثاني عشر المختلف الذي يصل إلى هذا الرقم واللاعب الوحيد الحالي الذي يمتلك 200+ مساهمة في المسابقة.

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني لصالح الريدز في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول .

سجل لويس دياز هدف التعادل لصالح ليفربول بشكل رائع في شباك بورنموث معلنا هدف التعادل في الدقيقة 28، بعدها في الدقيقة 36

سجل البرتغالي جوتا لاعب ليفربول الهدف الثالث في شباك بورنموث ، حيث سدد المجرى دومينيك سوبوسلاي تسديده صاروخية تمكنت نيتو حارس برشلونة السابق التصدي لها ليكمل البرتغالي جوتا الكرة وسددها في شباك الحارس بورنموث، ليعلن حكم المباراة عن صحة الهدف الثالث لصالح الريدز.

تعرض الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط ليفربول للبطاقة الحمراء في المباراة الجارية حاليا أمام بورنموث على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرر حكم مباراة ليفربول وبورنموث إشهار البطاقة الحمراء لـ أليستر بعد تدخل قوي على لاعب بورنموث ليقرر الحكم طرده، ليلعب ليفربول بـ 10 لاعبين بعد الدقيقة 57.

وبدأ ليفربول بتشكيل مكون من أمام بورنموث

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

في الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز