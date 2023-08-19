رئيس مدينة الداخلة يتفقد أعمال تشييد مسجد بالجهود الذاتية بقرية الراشدة

تفقد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، مسجد الدكتور محمود مدني تحت الإنشاء في قرية الراشدة، والذي يعتبر مشروعًا تنفيذيًا قامت به الجهود الذاتية. كان برفقته خلال الزيارة المهندس ناصر حنفي، مدير عام الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، ومحمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرى الراشدة، بالإضافة إلى الشيخ عبدالرحيم أحمد هاشم، أحد المسؤولين عن المسجد.

ويتمتع المسجد بمساحة تبلغ 340 مترًا مربعًا ويضم مستوصفًا وصلاة للسيدات، بالإضافة إلى اثنتين من المآذن. حاليًا، يجري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية استعدادًا لافتتاح المسجد.

وأعرب المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، عن إشادته بعملية الإنشاء والتشطيبات التي تتم في المسجد، والتي تتبع أحدث الطرز العمارية في العمارة الإسلامية. كما أشار إلى أن المسجد يُعتبر واجهة جميلة لمدخل قرية الراشدة.

نظرًا لأهمية المسجد في حياة القرية وضرورة توفير مكان للعبادة ومختلف الخدمات الدينية، فإن افتتاح هذا المسجد سيكون خطوة هامة لخدمة أهالي الراشدة والقرى المجاورة. من المتوقع أن يكون المسجد منارة للقرية ومكانًا لتجمع الأهالي وأداء الصلوات والفعاليات الدينية المختلفة.

وفي ضوء ذلك، أشاد المهندس مجدي الطماوي بالمجهودات التي بُذلت في إنشاء المسجد، وأعرب عن تطلعه لرؤية هذا المكان المقدس يستقبل المصلين قريبًا. كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الشيخ عبدالرحيم أحمد هاشم وجميع العاملين على هذا المشروع.

في الختام، نتطلع إلى افتتاح مسجد الدكتور محمود مدني في القريب العاجل، والذي يأمل المسؤولون أن يكون منارة جديدة للقرية وملاذًا للأهالي لأداء شعائرهم الدينية.

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة

رئيس محلية الداخلة يتفقد مسجد بالجهود الذاتية تحت الانشاء بقرية الراشدة