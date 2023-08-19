أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب استقراراً في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 19 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2245 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2245 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2565 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2326 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1924 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1496 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1282 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 962 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17960 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1890 دولارًا للأوقية.

الذهب ينتعش من أدنى مستوياته في 5 أشهر مع تراجع الدولار

الذهب

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.30 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر .

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.78 دولار.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.