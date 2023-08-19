أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت بمحال الصاغة

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت استقرارًا، ووثبت سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا عند آخر تراجع سجلة بنهاية تعاملات أمس الأول الخميس وسجل سعر 2280 جنيها، إذ تشهد أسعار الذهب استقرارًا منذ بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة.

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وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية للذهب بصورة لحظية مع ظهور التحديثات في الصاغة وبورصة الذهب، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بمنتصف التعاملات ليسجل الآن: 2606 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 19 أغسطس 2023 ليسجل الآن: 2280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 19 أغسطس 2023 ليسجل الآن: 1954 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2023 ليسجل الآن 18280 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، استقر سعر الأونصة ليسجل الآن 1888 دولارا، وفق آخر تحديث لـ بورصة الذهب العالمية.

فيما استقر سعر الذهب اليوم عالميًا، وفق آخر تحديث لـ بورصة الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب الآن ببورصة الذهب العالمية الأونصة بسعر 1891 دولارات، طبقًا لـ«رويترز».