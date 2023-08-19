السبت 19 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء السويدي يدين القصف الصاروخي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

أولف كريستيرسون
أولف كريستيرسون

 

أدان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا في وقت سابق اليوم السبت، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 117 آخرين بجروح.

 

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وقال كريستيرسون  في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور البلاد حاليا  إن القصف لا يعمل إلا على تعزيز ضرورة وقوف بلاده مع أوكرانيا في كل صراعاتها.

 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القصف على مدينة تشيرنيهيف يأتي في الوقت الذي بدأ فيه زيلينسكي زيارته الأولى إلى السويد منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، حيث التقى خلالها بكريستيرسون وناقشا إمكانية الحصول على طائرات مقاتلة سويدية من طراز "جربين".

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