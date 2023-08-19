رئيس الوزراء السويدي يدين القصف الصاروخي على مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية

أدان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا في وقت سابق اليوم السبت، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 117 آخرين بجروح.

وقال كريستيرسون في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور البلاد حاليا إن القصف لا يعمل إلا على تعزيز ضرورة وقوف بلاده مع أوكرانيا في كل صراعاتها.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن القصف على مدينة تشيرنيهيف يأتي في الوقت الذي بدأ فيه زيلينسكي زيارته الأولى إلى السويد منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، حيث التقى خلالها بكريستيرسون وناقشا إمكانية الحصول على طائرات مقاتلة سويدية من طراز "جربين".