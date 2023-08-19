السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تونس تتسلم من فرنسا 300 حافلة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس

تونس
تونس

 

تسلمت شركة نقل تونس، اليوم السبت، الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس (RATP) والتي تتضمّن 122 حافلة، وذلك بعد وصولها اليوم إلى ميناء حلق الوادي، ومن المنتظر استلام الدفعة الثانية المتمثلة في 100 حافلة مع نهاية أكتوبر 2023.

 

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تونس تُعلن تسلّم الدُفعة الأولى من الحافلات الفرنسية المُستعملة

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وتبلغ قيمة صفقة اقتناء 300 حافلة مستعملة حوالي 16 مليون دينار، في حين أن سعر الحافلة العادية الجديدة يتراوح بين 400 و450 ألف دينار وسعر الحافلة المزدوجة بين 700 و750 ألف دينار، وتم تجهيز هذه الحافلات الإيكولوجية والمحافظة على البيئة بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية (Euro 5)، وأيضا بنظام أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الصعود للحافلة.

 

 

من جانبه، قال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي أن ذلك يأتي في إطار تأمين نقل عمومي آمن، مشيرا إلى أنه لا حياد عن معيار السلامة عند تنفيذ أي برنامج اقتناءات سواء كانت حافلات مستعملة أو جديدة، موضحا أن اختيار هذا الصنف من الحافلات الإيكولوجية يأتي أيضا تجسيما لتوجه القطاع نحو اعتماد النقل الأخضر والنظيف.

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