أوكرانيا تنفي تخطيطها للهجوم على محطة كورسك النووية الروسية

أكد مجلس الأمن القومي الأوكراني، اليوم السبت أن الجيش الأوكراني لن يشن هجوما على محطة كورسك الروسية للطاقة النووية.

محطة كورسك النووية

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تصريح نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "الجيش الأوكراني يهاجم فقط المنشآت العسكرية الروسية، ومحطة كورسك للطاقة النووية ليست واحدة منها".

وتأتي تصريحات دانيلوف ردا على تقارير إعلامية تزعم تخطيط الجيش الأوكراني لتفجير محطة كورسك النووية الروسية.

وأكد دانيلوف أن "أوكرانيا ليس لديها نية للتدخل في عمل الأشياء التي يكتبون عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك محطة كورسك.. نحن نهاجم فقط الأهداف العسكرية، وهنا لا يتعين علينا طلب الإذن من أي شخص".

وفيما يخص تطورات المعارك على الأرض بين الجيشين الأوكراني والروسي، قال دانيلوف إن تصرفات روسيا لا يمكن التنبؤ بها، لكن أوكرانيا تراقب تطور الأحداث عن كثب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت تقارير إعلامية حول قيام الحكومة الروسية بإجلاء السكان المحليين من مدينة كورسك التي تقع فيها واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، خوفا من هجوم أوكراني يستهدف المحطة.