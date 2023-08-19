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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليونان: إنقاذ 58 مهاجرًا في قوارب مطاطية ببحر إيجه

الهجرة الغير شرعية
الهجرة الغير شرعية

 

أعلن خفر السواحل اليوناني أن السلطات تمكنت، اليوم السبت، من إنقاذ 58 مهاجرا كانوا على متن قوارب مطاطية حاولوا العبور من تركيا إلى جزر بحر إيجه، وذلك في حادثين منفصلين.

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وأوضح خفر السواحل  في بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن قارب دورية عثر على 41 شخصا في وقت مبكر من صباح اليوم على متن قارب مطاطي قبالة جزيرة "ليسبوس"، مشيرا إلى أنه تم إجلاء جميع المهاجرين بأمان ونقلهم إلى أحد مراكز الاستقبال في الجزيرة.

 

وأشار إلى أن قارب دورية تابعا له تمكن عقب مطاردة، في وقت سابق اليوم، من إيقاف قارب آخر يحمل 17 شخصا بالقرب من جزيرة "أركوي" في بحر إيجه، لافتا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى جزيرة "بطمس"، كما تم اعتقال أحدهم للاشتباه في انتمائه إلى شبكة تهريب.

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